Коронавирус в Украине: более 40 заболевших за сутки и жесткие запреты для сумчан

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6228.78
ETH/USD
131.09
LTC/USD
39.08
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.36
В Украине, по последним
данным Министерства здравоохранения Украины, зафиксировано 356 случаев
коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале министерства "Коронавирус_инфо".
Так, за сутки 28 марта выявлено 46
новых случаев. К сожалению, зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в
Украине за весь период. Сообщается, что 5 человек уже выздоровели: повторное
лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Кроме того, сегодня
из-за распространения коронавируса ужесточились карантинные меры в Сумах. Так,
сумчанам запретили покидать место жительства, кроме ряда случаев. К ним
относятся передвижение на работу, посещение аптеки, магазина или
правоохранительных органов, визиты в больницу или ветклиники, а также разрешено
проводить ритуальные церемонии, получать админуслуги или обращаться в центры
ремонта техники. Выгуливать домашних питомцев можно до 30 минут в день. Также разрешается
проведывать или сопровождать пожилых людей или людей с инвалидностью с целью
обеспечения их продовольствием и товарами первой необходимости. При этом
запрещено выходить из помещений без масок или респираторов, а также обязательно
надо иметь при себе документы. Находиться на улице можно не более, чем в группе
из 2 человек. Добавим, что детям до 14 лет нельзя находиться на улице без
сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома
родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте
от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых. А еще запретили курить
и кушать в общественных местах.
Ранее "Комментарии" рассказали, что во время карантина в Украине снизился уровень преступности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости