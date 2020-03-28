Коронавирус в Украине: более 40 заболевших за сутки и жесткие запреты для сумчан

В Украине, по последним данным Министерства здравоохранения Украины, зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале министерства "Коронавирус_инфо".



Так, за сутки 28 марта выявлено 46 новых случаев. К сожалению, зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине за весь период. Сообщается, что 5 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.



Кроме того, сегодня из-за распространения коронавируса ужесточились карантинные меры в Сумах. Так, сумчанам запретили покидать место жительства, кроме ряда случаев. К ним относятся передвижение на работу, посещение аптеки, магазина или правоохранительных органов, визиты в больницу или ветклиники, а также разрешено проводить ритуальные церемонии, получать админуслуги или обращаться в центры ремонта техники. Выгуливать домашних питомцев можно до 30 минут в день. Также разрешается проведывать или сопровождать пожилых людей или людей с инвалидностью с целью обеспечения их продовольствием и товарами первой необходимости. При этом запрещено выходить из помещений без масок или респираторов, а также обязательно надо иметь при себе документы. Находиться на улице можно не более, чем в группе из 2 человек. Добавим, что детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых. А еще запретили курить и кушать в общественных местах.



Ранее "Комментарии" рассказали, что во время карантина в Украине снизился уровень преступности.

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