В Украину прибыл медицинский груз из Китая

В Украине приземлился второй самолет с медицинской помощью из Китая. Спецрейс принял международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе. 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты", – сообщил чиновник.

Кирилл Тимошенко также отметил, что уже в обед груз будет распределен и поедет в регионы. Ночью самолет вновь улетит в Китай за новым грузом.





Как сообщал портал "Комментарии", в Украину постепенно прибывают самолеты с иностранной помощью для борьбы с коронавирусом

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