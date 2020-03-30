Прогноз погоды в Украине на 30 марта: где ждать холод и снег

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Сегодня в западной части Украины ожидаются существенное похолодание и осадки в виде мокрого снега. Как сообщили в гидрометцентре, минимальные отметки в +2…+4 градусов 30 марта будут во Львове, Луцке, Ровно и Тернополе. В соседних регионах будет на пару градусов выше, однако тоже прохладно (смотри иллюстрацию).
Настоящая весна в этот день остается на юге, где столбики термометров поднимутся до +18-ти (Одесса, Николаев). +13…+15 градусов и солнце обещают в Днепре, Донецке, Луганске, Полтаве и Харькове.
В Киеве сегодня будет до 10-ти тепла, однако уже завтра температура снизится вдвое. Ночью обещают до -4-х мороза и снег, днем - всего 5 градусов тепла. Потепление вновь вернется в пятницу.
Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.
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