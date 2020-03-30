Испытания сверхмощного оружия в КНДР и уроки по ТВ для украинских школьников: новости, которые вы могли пропустить

Ракетные испытания в КНДР

Северная Корея заявила об очередном испытании баллистических ракет. Как пишет местное информагенство KCNA это были испытания "сверхтяжелого оружия", а именно системы залпового огня, и завершились они успешно. Вскоре пусковую установку хотят отправить на вооружение армии КНДР и ныне изучали ее тактико-технические характеристики. Ракеты запустили в сторону Японского моря. Ранее Южная Корея жестко раскритиковала действия Ким Чен Ына. Мол, подобные испытания во время пандемии коронавируса в мире неуместны.





Падение цен на нефть

Пандемия коронавируса продолжает поражать мировую экономику. Очередной удар пришелся по ценам на нефть. Цена за баррель марки WTI обвалилась еще почти на 4 %. Стоимость нефти впервые упала до уровня 2002-го года, пишет DW. При этом упали в цене и фьючерсы марки Brent. В этом сегменте падение составило 4,9%. На биржах Азии баррель WTI торгуют в районе 20 долларов за баррель, а Brent около 23-х долларов. Цены на нефть обвалились, не смотря на недавний рост и укрепление на несколько процентов.





Пожар на газопроводе

Поджигатели сухой травы во Львове устроили пожар на газопроводе. Полыхать начало поздно вечером недалеко от Львовского аеропорта. Затем огонь от травы перебросился на участок газопровода. Под воздействием высокой температуры разрушилась полиэтиленовая труба в месте, где она выходит из земли и переходит на стальной надземный газопровод. В результате, без газа совсем осталось соседнее село Скнилов. Представители "Львовгаза" обещают возобновить газоснабжение до обеда понедельника, 30 марта. Там обещают обратиться в полицию, чтобы найти поджигателей травы и наказать их.





Уроки по ТВ

Школу в телевизоре хотят организовать для украинских школьников. Пока они сидят дома из-за карантина, учить уроки смогут включив тот или иной канал. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. С 6 апреля запускают проект "Всеукраинская школа онлайн", уроки будут транслировать сразу на нескольких каналах. Учителя будут объяснять ту или иную тему по определенному предмету. Всего таких предметов 11. Учителями для школьников всей страны на время карантина станут 40 педагогов столичных учебных заведений. Съемки уроков уже стартовали. Это будут уроки для 5-11 классов. Просмотр уроков дело добровольное, но Владимир Зеленский просит родителей и школьников обучение по телевизору не игнорировать. Расписание уроков появится вскоре.

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