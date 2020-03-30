Роем могилы: Филатов о ситуации с коронавирусом в Днепре

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации с коронавирусом в Днепре. Он крайне возмущен тем, что горожане повсеместно нарушают правила карантина и не сидят дома. Поэтому и решил напомнить у себя на страничке в Facebook о том, как будут хоронить умерших от коронавируса.

Относиться к коронавирусу легкомысленно - это ошибочная тактика, считает Филатов. Чтобы доказать, на сколько опасность велика, рассказал, что уже сейчас для жертв Covid-19 вырыли 400 ям под могилы. При этом для трупов закупили специальные мешки, в которых умерших будут в этих могилах хоронить. "Мы также знаем, как именно будем засверливать гробы", добавил мэр Днепра.

При этом Филатов отключил возможность комментировать публикацию.

"После того, как любители ремонтов, шашлыков в парках, свободного проезда в транспорте устроили в комментариях ад, дискуссий больше не будет", - объяснил чиновник.

Напомним, что в Днепропетровской области официально по состоянию на утро понедельника, 30 марта, зафиксировали 8 случаев коронавирусной инфекции. В целом по Украине их 480, 11 пациентов скончались.

Также добавим, что за нарушение правил карантина в Украине предполагается штраф - от 17-ти тысяч до 34-х тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, какие ужасы пришлось пережить родным умершего от коронавируса на Тернопольщине.

Фото: Facebook/Borys Filatov

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