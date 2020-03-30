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Роем могилы: Филатов о ситуации с коронавирусом в Днепре

Умерших от коронавируса в Днепре будут хоронить в мешках и в специальных могилах.

сегодня, 15:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Роем могилы: Филатов о ситуации с коронавирусом в Днепре

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации с коронавирусом в Днепре. Он крайне возмущен тем, что горожане повсеместно нарушают правила карантина и не сидят дома. Поэтому и решил напомнить у себя на страничке в Facebook о том, как будут хоронить умерших от коронавируса. 

Относиться к коронавирусу легкомысленно - это ошибочная тактика, считает Филатов. Чтобы доказать, на сколько опасность велика, рассказал, что уже сейчас для жертв Covid-19 вырыли 400 ям под могилы. При этом для трупов закупили специальные мешки, в которых умерших будут в этих могилах хоронить. "Мы также знаем, как именно будем засверливать гробы", добавил мэр Днепра. 

При этом Филатов отключил возможность комментировать публикацию.

"После того, как любители ремонтов, шашлыков в парках, свободного проезда в транспорте устроили в комментариях ад, дискуссий больше не будет", - объяснил чиновник. 

Напомним, что в Днепропетровской области официально по состоянию на утро понедельника, 30 марта, зафиксировали 8 случаев коронавирусной инфекции. В целом по Украине их 480, 11 пациентов скончались. 

Также добавим, что за нарушение правил карантина в Украине предполагается штраф - от 17-ти тысяч до 34-х тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, какие ужасы пришлось пережить родным умершего от коронавируса на Тернопольщине. 

Фото: Facebook/Borys Filatov


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Источник: https://www.facebook.com/people/Borys-Filatov/100002157183088
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