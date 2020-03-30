Роем могилы: Филатов о ситуации с коронавирусом в Днепре

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6315.10
ETH/USD
132.10
LTC/USD
38.72
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.36
Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации с коронавирусом в Днепре. Он крайне возмущен тем, что горожане повсеместно нарушают правила карантина и не сидят дома. Поэтому и решил напомнить у себя на страничке в Facebook о том, как будут хоронить умерших от коронавируса.
Относиться к коронавирусу легкомысленно - это ошибочная тактика, считает Филатов. Чтобы доказать, на сколько опасность велика, рассказал, что уже сейчас для жертв Covid-19 вырыли 400 ям под могилы. При этом для трупов закупили специальные мешки, в которых умерших будут в этих могилах хоронить. "Мы также знаем, как именно будем засверливать гробы", добавил мэр Днепра.
При этом Филатов отключил возможность комментировать публикацию.
"После того, как любители ремонтов, шашлыков в парках, свободного проезда в транспорте устроили в комментариях ад, дискуссий больше не будет", - объяснил чиновник.
Напомним, что в Днепропетровской области официально по состоянию на утро понедельника, 30 марта, зафиксировали 8 случаев коронавирусной инфекции. В целом по Украине их 480, 11 пациентов скончались.
Также добавим, что за нарушение правил карантина в Украине предполагается штраф - от 17-ти тысяч до 34-х тысяч гривен.
Ранее "Комментарии" писали о том, какие ужасы пришлось пережить родным умершего от коронавируса на Тернопольщине.
Фото: Facebook/Borys Filatov
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости