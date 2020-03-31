Нардеп Шахов покинул больницу, а прогнозы погоды по всему миру оказались под угрозой: новости, которые вы могли пропустить

Нардеп Шахов покинул больницу

Сергея Шахова, который первым среди народных депутатов заболел коронавирусом Covid-19, выписали домой. Результатов повторного теста пока нет, рассказал сам нардеп в своем обращении на Facebook, но легкие уже чистые. Врачи решили, что опасность минула и Шахов может продолжить восстановление уже дома. Его палату в Александровской больнице отдадут пациенту с более тяжелой формой коронавируса. Здесь народный депутат пробыл более двух недель. Сначала он лечился дома, но затем болезнь дала осложнение на воспаление легких и Шахова госпитализировали.







Антироссийские санкции

Дональд Трапм решил продлить антироссийские санкции, которые были введены за кибератаки против США. Об этом говорится в сообщении на сайте Администрации президента. Санкции будут действовать еще, по крайней мере, в течении года. Продляют их не впервые. Ограничения ввели еще в 2015-году, когда президентом был Барак Обама. Трамп считает, что с тех пор опасность не миновала и Россия в киберпространстве до сих пор угрожает национальной безопасности, экономике и внешней политики США. Указ президента разрешает правительству вводить точечные санкции против лиц причастных к кибератакам и блокировать их счета.





Прогнозы под угрозой

Прогнозы погоды из-за коронавируса могут стать не такими точными. Всему виной повсеместная отмена коммерческих авиарейсов. Ранее метеорологи полагались на данные с чувствительных датчиков, которые прикреплены ко многим самолетам. Они помогали увидеть более точную синоптическую картину и спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Но сейчас многие из этих самолетов перестали летать и синоптики остались без важнейших данных, необходимых для долгосрочных прогнозов. Об этом сообщает The Sun. По важности данные с датчиков самые ценные после данных со спутников. До пандемии таким образом синоптики получали более миллиона метеорологических сообщений.





Ограбление на карантине

Из нидерландского музея похитили картину Ван Гога. Воры воспользовались тем, что галерея сейчас закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Из музея в городе Ларен злоумышленники вынесли полотно "Весенний сад" 1884 года, сообщает Reuters. Сотрудники учреждения обратились в полицию, но вместе с тем призывают преступников одуматься и немедленно вернуть картину. Ее уже внесли в базу Интерпола в список похищенных произведений искусства.





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