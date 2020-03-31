В МОЗ рассказали об увеличении количества пациентов с COVID-19 и новых смертельных случаях

В МОЗ рапортуют о том, что на утро вторника они зафиксировали еще 69 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторно. Таким образом, на данный момент в Украине официально 549 случаев COVID-19. К сожалению, 13 из них стали смертельными.

Сейчас “лидером” по заболеваемости остается Черновицкая область. Коронавирус обнаружили в таких регионах:

- Винницкая область - 36 случаев;

- Волынская область - 3 случая;

- Днепропетровская область - 9 случаев;

- Донецкая область - 6 случаев;

- Житомирская область - 5 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Запорожская область - 13 случаев;

- Ивано-Франковская область - 45 случаев;

- Кировоградская область - 4 случая;

- Киев - 107 случаев;

- Киевская область - 52 случая;

- Львовская область - 6 случаев;

- Луганская область - 2 случая;

- Одесская область - 11 случаев;

- Полтавская область - 1 случай;

- Ровенская область - 13 случаев;

- Сумская область - 10 случаев;

- Тернопольская область - 78 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 1 случай;

- Хмельницкая область - 3 случая;

- Черновицкая область - 90 случаев;

- Черкасская область - 50 случаев;

- Черниговская область - 2 случая.

Кроме того, за сутки медикам поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19, которые сейчас проверяют.

Напомним, известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал о худшем сценарии коронавируса в нашей стране. На своем канале в YouTube инфекционист и педиатр говорит о том, что для украинцев нет ничего хуже, чем пример Италии и Испании, где до 10% случаев инфицирования оказываются смертельными.

По словам Евгения Комаровского, в этих европейских странах погибает большое количество пожилых людей и не справляется система здравоохранения. Более того, доктор уверен, что пандемия будет повторяться за неимением вакцины и стойкого иммунитета у человечества.



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