В МОЗ рассказали об увеличении количества пациентов с COVID-19 и новых смертельных случаях

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В МОЗ рапортуют о том, что на утро вторника они зафиксировали еще 69 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторно. Таким образом, на данный момент в Украине официально 549 случаев COVID-19. К сожалению, 13 из них стали смертельными.
Сейчас “лидером” по заболеваемости остается Черновицкая область. Коронавирус обнаружили в таких регионах:
- Винницкая область - 36 случаев;
- Волынская область - 3 случая;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киев - 107 случаев;
- Киевская область - 52 случая;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 11 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 13 случаев;
- Сумская область - 10 случаев;
- Тернопольская область - 78 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновицкая область - 90 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
Кроме того, за сутки медикам поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19, которые сейчас проверяют.
Напомним, известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал о худшем сценарии коронавируса в нашей стране. На своем канале в YouTube инфекционист и педиатр говорит о том, что для украинцев нет ничего хуже, чем пример Италии и Испании, где до 10% случаев инфицирования оказываются смертельными.
По словам Евгения Комаровского, в этих европейских странах погибает большое количество пожилых людей и не справляется система здравоохранения. Более того, доктор уверен, что пандемия будет повторяться за неимением вакцины и стойкого иммунитета у человечества.
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