В Украине создали агрегатор электронных сервисов

В Украине появился агрегатор всеукраинских и региональных сервисов электронного правительства E-Gov. Его запустили в работу во вторник, 31 марта.

На платформе egov.in.ua собраны все решения электронного правительства в Украине, доступные на сегодняшний день. Теперь для того, чтобы найти желаемый сервис, достаточно зайти на один сайт, а не собирать информацию в интернете вручную, утверждают создатели агрегатора.

“Ситуация, которая в последние несколько недель сформировалась вокруг пандемии коронавируса, показала, насколько сервисы электронного правительства важны. Если раньше люди могли выбирать между тем, чтобы тратить по несколько часов на бюрократические процедуры и очереди, и тем, чтобы получить услугу онлайн, то сейчас у них даже не осталось выбора. Поэтому важно быть готовыми к изменениям, развивать сервисы электронного правительства, открывать реестры, убирать справки, обучать людей пользоваться интернетом и компьютером. Если все необходимые электронные услуги будут собраны на одной платформе, информация на которой будет постоянно проверяться на актуальность, это значительно ускорит диджитализацию общества и выработает новые привычки”, – рассказал основатель платформы Игорь Николаев.

На платформе E-Gov пока что будут доступны 133 сервиса, их перечень может быть расширен, отметили участники проекта.

Среди наиболее популярных услуг, которые граждане Украины получают онлайн, – выписки из земельного реестра, справки о несудимости и оформление жилищных субсидий.

Одним из пунктов предвыборной кампании нынешнего президента Владимира Зеленского было создание новой антикоррупционной системы, частью которой является идея "перенести государство в смартфон".

Министерство цифровой трансформации Украины заявляло в сентябре 2019 года, что планирует за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцы смогут оформить больничный онлайн.





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