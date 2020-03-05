Электронные больничные в действии: что стоит знать украинцам

За год в Украине выдается около 5,5 миллиона листов нетрудоспособности. Такие правительственные данные приводит общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко. И введение электронного больничного должно, предположительно, навести порядок в системе их выдачи и использования.

"Заложники программных сбоев"

"Еще 17 апреля 2019 года Постановлением правительства Гройсмана был принят Порядок организации ведения электронного реестра листов нетрудоспособности и предоставления информации из него. А правительство Гончарука (теперь уже отставленное и значительно переформатированное – прим. ред.) в своем Постановлении лишь в определенной степени уточнило механизмы взаимодействия при выдаче таких листов. И дало поручение разработать порядок взаимодействия по их выдаче. Объективно это не новшество, а только продолжение дела предшественников", – подчеркивает Войченко.

Что касается самого порядка, то он, вроде бы должен исключить покупку больничных и свести к минимуму бумажную волокиту и пересылку листов нетрудоспособости между больницей и Фондом социального страхования, напоминает эксперт. И на практике это действительно может дать определенное удобство для пациента. Но есть и определенные риски.

"Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда. Но не будет ли в работе системы перебоев? Ведь тогда люди просто могут стать заложниками программных сбоев, – говорит Войченко. – Открыт вопрос и касательно того, как будет происходить внедрение электронного реестра больничных там, где техническое обеспечение этого не позволяет, где есть перебои с доступом к Интернету или он вообще отсутствует? Как насчет синхронизации этой базы данных с другими реестрами? Идея электронной регистрации листов нетрудоспособности хорошая, но нужно в первую очередь создать соответствующие условия и отлаженный механизм действия".

"На что у вас аллергия"

Политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев считает инициативу с электронными больничными здравой и своевременной.

"При грамотном подходе, это позволит уменьшить очереди в поликлиниках и количество визитов пациентов туда, – аргументирует эксперт. – Кроме того, устранится излишний бумажный документооборот".

Однако, подчеркивает Богатырев, как и во всей нашей диджитализации, здесь присутствует серьезный риск – кража персональных данных.

"Все мы знаем о том, как на некоторых столичных рынках торгуют электронными базами данных (например, на владельцев квартир, машин, и тому подобное). Порой этим занимаются даже правоохранители, имеющие доступ к соответствующим базам, – отмечает эксперт УИП. – В связи с этим возникает вполне обоснованное опасение: а не "утекут" ли данные о здоровье наших граждан на "черный рынок"? Ведь посредством электронных медкарт и больничных листов можно получить информацию о том, на какие препараты у человека аллергия, здоровы ли его внутренние органы. Я не хочу описывать, как злоумышленники могут использовать данную информацию. Скажу лишь, что введение любых новых электронных баз данных требует усиления контроля их безопасности".

"Работодатель дополнительных гарантий не получит"

Электронные больничные – это такая же профанация вполне себе адекватной идеи учета и контроля за расходованием средств, как и электронные рецепты, считает эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко.

"Основной смысл больничного листа заключается в том, чтобы работодатель смог на законных основаниях получить страховой платеж за своего заболевшего работника из Фонда социального страхования, – напоминает эксперт. – Потому как если наемный работник может договориться с работодателем о неприсутствии на работе по разным причинам, то работодатель никак не сможет "договорится" с Фондом о том, чтобы ему выплатили страховку (покрывающую расходы на зарплату) по болезни работника без больничного".

Так называемые "электронные больничные" в этом плане никаких дополнительных гарантий работодателю не дают, подчеркивает Гаврилечко. А потому, сами по себе, ничем не отличаются от не-электронных. "Ну, разве что какие-то частные компании получат деньги за обслуживание систему учета этих документов, как уже было в случае e-health или prozzoro", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы смогут не тратить время на очереди в поликлиниках за получением больничных: с апреля их можно будет оформить онлайн.

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