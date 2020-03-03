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Правительство утвердило систему онлайн-больничных: когда и как будет работать

Система электронных больничных в Украине заработает с апреля

сегодня, 12:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Правительство утвердило систему онлайн-больничных: когда и как будет работать

Украинцы смогут не тратить время на очереди в поликлиниках за получением больничных: с апреля их можно будет оформить онлайн. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Как написал в своем канале в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, утверждать больничные врач сможет электронной подписью.

"Система автоматически будет отправлять информацию о больничном работника работодателю и в Фонд социального страхования", - пояснил глава правительства.

В Кабмине надеются, что такая процедура ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество с покупками фейковых больничных.

О том, что бумажные бланки со временем отойдут в прошлое, сообщила на своей странице в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская. Как отметила министр, идентификация врачей в веб-сервисе будет производиться на основании переданных Минздравом в ПФУ сведений о заведениях здравоохранения и физических лицах-предпринимателей, которые имеют лицензию на осуществление медицинской практики.

Более того, внедрение системы дешево обошлось для украинцев. На этом моменте акцентировал внимание министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем канале в Telegram. Так, систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется. Поэтому вместо создания новой дорогостоящей ИТ-системы адаптировали то, что уже есть.

Ранее "Комментарии" писали, зачем в Украине с 1 апреля внедряют электронные больничные.


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Источник: comments.ua
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