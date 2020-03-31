Жителей Киева станут штрафовать за нарушение карантина

Власти Киева приняли решение наказывать жителей столицы за нарушение карантина. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Так, начальный штраф за несоблюдение карантинных мероприятий составит 17 тыс. грн. При фиксации повторного нарушения сумма штрафа удвоится и вырастет до 34 тыс. Если же кто-то в третий раз не прислушается к рекомендациям, то нарушителю грозит уголовная ответственность.

Отметим, что по данным на 31 марта в Киеве зафиксированы 107 случаев заражения COVID-19, за сутки заболели 5 человек, среди которых женщина-медицинский представитель, ее возраст 55 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Шмыгаль назвал условия ослабления карантина.

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