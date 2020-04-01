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Реформа больниц, доплаты в связи с карантином и новая гуманитарка из Китая: как начинается апрель в Украине

1 апреля, невзирая на пандемию коронавируса и карантин в Украине, стартует второй этап медицинской реформы, запускают электронные больничные и начисляют по 1000 грн к пенсиям

сегодня, 06:00
Автор:

• Елена Волкова

Реформа больниц, доплаты в связи с карантином и новая гуманитарка из Китая: как начинается апрель в Украине

Медреформа и больничные онлайн. Сегодня, 1 апреля, невзирая на пандемию коронавируса и карантин в Украине, стартует второй этап медицинской реформы. В профильном комитете Верховной Рады заверили, что отсрочки не будет, единственное исключение - под реформу пока не подпадают инфекционные больницы. Кроме того, сегодня в Украине запускают электронные больничные, которые помогут одолеть бюрократию и коррупцию в будущем.

Плюс тысяча к пенсии. С этого дня Кабмин начнет помогать пожилым украинцам, пенсия которых составляет менее 5000 грн. Уже в этом месяце пенсионеры получат надбавки - плюс 1000 грн, которые ввели на время карантина.

Помощь от Поднебесной. В Украину сегодня прилетит военный самолет с очередной гуманитаркой из Китая. Правительство Поднебесной передало нам тесты ПЦР, медицинские очки и средства защиты медперсонала, а также бесконтактные термометры. Планируется, что в ближайшее время состоятся телефонные переговоры между главами МИД двух государств. В Украине говорят, что сегодняшняя помощь от Китая - не последняя.

Праздники. Во всем мире 1 апреля отмечают День смеха и Всемирный день птиц. А именинники сегодня - Дарья, Дмитрий, Иннокентий, Иван и Софья. 


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Источник: comments.ua
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