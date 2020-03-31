В Херсонской области ликвидируют службу счастья и улучшения жизни

Служба счастья и улучшения качества жизни Херсонской области прекратила свое существование. Соответствующее распоряжение издал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Начальнику управления по работе с персоналом аппарата Херсонской областной государственной администрации Сторчак O.A. уведомить работников службы счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации о ликвидации службы и возможном увольнении с занимаемых должностей", - указано в документе.

При создании службы счастья чиновники собирались учитывать желания и настроения граждан.

"Задача этой службы - определять индекс счастья, методология расчета которого уже утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации. Служба будет измерять этот индекс, понимать, какая его динамика из года в год, из квартала в квартал или в течение полгода, например. И, исходя из этого, понимать, что именно не устраивает людей, делает их несчастными", - в свое время заявлял советник Гусева Андрей Богданович.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что штат Службы (заместитель начальника и три главных специалиста) не сформирован. Работают там только руководитель - Весна Карпук (ранее работала директором магазина одежды) и ведущий консультант Анастасия Роман (она - юрист). Их зарплаты составили 17 600 грн. и ведущему консультанту - 7504 грн. 50 коп. в месяц.





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