Суркисы единственные из олигархов не помогают Украине в борьбе с коронавирусом

Братья Игорь и Григорий Суркисы оказались единственными олигархами в Украине, которые не включились в борьбу с пандемией коронавируса Covid-19 в стране, пишут "Вести. Уа".

Сообщается, что олигарх Ринат Ахметов перечислил в помощь стране 300 млн грн, Юрий Косюк - больше 80 млн грн, а Александр Ярославский поручился обеспечить тестами и аппаратами ИВЛ всю Харьковскую область. Тогда как братья-олигархи Суркисы, пишет издание, никаких подобных шагов не придприняли, не купив хотя бы одного аппарата ИВЛ, защитного костюма для медика или пачки масок.

Хотя еще примерно неделю тому назад, говорится в сообщении, Игорь Суркис публично, в эфире одного из телеканалов, заявил, что ФК "Динамо" обязательно поможет противостоять пандемии коронавируса украинским больницам и врачам.

""Динамо" будет помогать. Мы никогда громко не афишируем свою помощь, но вы об этом узнаете. Всем помочь не можем, но, во всяком случае, очень многим мы поможем", - сказал Суркис.

Затем на официальном сайте "бело-синих" появилось сообщение о закупке УЗД -аппарата для Института сердца. Однако, пишет СМИ, по всей видимости это была плановая покупка, никак не связанная с коронавирусом, потому что заказ и доставка такой техники требуют минимум нескольких недель ожидания. Только вот Суркисы преподнесли эту помощь институту именно как свой вклад в борьбу с пандемией. По данным СМИ, стоимость подобного аппарата навряд ли достигает 200 тыс. грн, в то время как другие президенты ФК жертвуют миллионы и сотни миллионов гривен.

Григорий Суркис, тем временем, дважды успел сымитировать помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Так, буцал туалетную бумагу в рамках челенджа, призывающего людей сидеть дома. А потом заявил, что передает стадион "Динамо" для проведения заседаний Верховной Рады, чтобы таким образом минимизировать вероятность заражения коронавирусом среди депутатов. Однако передачи, ровно как и заседания парламента на трибунах, так и не состоялось. В материале такое заявление охарактеризовали как "неудачный хайп".

Кроме того, после этого о стадионе "Динамо" заговорил и Игорь Суркис. Со ссылкой на неназванные источники сайты ФК написали о готовности своего президента отдать стадион клуба под создание резервного госпиталя. На самом же деле, утверждается в статье, никакой госпиталь на стадионе "Динамо" никто не разворачивает, а если это и понадобится – вряд ли у Суркисов будут спрашивать разрешения.

Добавим, что за неполный последний месяц карантина помощь различного характера украинским медикам и больницам активно оказывают различные фонды, большой, средний и малый бизнес. Регионы получают десятки ИВЛ, защитные костюмы и маски для врачей инфекционных отделений. К примеру, по инициативе Гарика Корогодского, АТБ и "Новой почты" тысячам пенсионеров ежедневно доставляются продуктовые наборы. А ряд пиццерий, в свою очередь, бесплатно кормят медиков, делая привозы пиццы прямо в приемные отделения. Также к проблеме подключились службы такси: обеспечивают доставку медперсонала на работу. Кроме того, тысячи украинцев на дому отшивают защитные маски, присоединяясь к борьбе с пандемией.

Напомним, ранее мы писали, как олигархи помогают при коронавирусе.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о 150 млн евро кредита для Украины, которые пойдут на борьбу с коронавирусом.



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