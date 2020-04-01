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Марш достоинства: крымские татары отказались от идеи идти на Крым

"Марш достоинства" в Крым, который крымские татары назначили на начало мая, пришлось перенести на неопределенный срок.

сегодня, 09:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

Марш достоинства: крымские татары отказались от идеи идти на Крым

"Марш достоинства" в мае не состоится. От идеи идти на Крым крымские татары решили отказаться из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Меджлиса Рефат Чубаров. 

Крымские татары планировали пешком дойти до оккупированного Крыма. Стартовать хотели 3 мая. Однако, теперь "Марш достоинства" пришлось отложить на неопределенное время. 

"В данной ситуации, когда необходимо обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, необходимо соблюдать все меры предосторожности от инфицирования Covid-19", - написал Чубаров.

Шествие должно было собрать в одном месте сотни, а возможно и тысячи людей, что правилами карантина категорически запрещено. И хотя в Украине он пока официально будет действовать до 24 апреля, гарантии, что ограничительные меры снова не продлят - нет. 

Организаторы "Марша достоинства" - позиционируют его как ненасильственную акцию. Они призывают мировое сообщество поддержать их и таким образом хотят выразить свое противостояние российской оккупации Крыма. 

Когда именно состоится марш, неизвестно. Рефат Чубаров утверждает, с датой определятся как только ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Подготовку к акции не останавливают. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в оккупированной Ялте нарушители карантина избили полицейских. 


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Источник: https://www.facebook.com/dogrujol
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