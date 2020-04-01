Больше двух не собираться: Тернополь усиливает карантин

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Власти Тернополя пошли на усиление карантинных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
Помимо существующих ограничений, теперь горожанам запрещено выходить на улицы, парки и места отдыха компанией больше двух человек либо одной семьи. Исключение сделали для правоохранителей, чиновников и аварийных служб.
Дети до 14 лет не могут находится на улице без взрослых, до 18 лет — без ведома родителей или опекунов. Согласно распоряжению горсовета, в Тернополе должны быть закрыты спортивные площадки, а детские площадки порекомендовали по-возможности временно демонтировать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как на Тернопольщине хоронили пенсионера, умершего от коронавируса.
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