Больше двух не собираться: Тернополь усиливает карантин

Власти Тернополя пошли на усиление карантинных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Помимо существующих ограничений, теперь горожанам запрещено выходить на улицы, парки и места отдыха компанией больше двух человек либо одной семьи. Исключение сделали для правоохранителей, чиновников и аварийных служб.

Дети до 14 лет не могут находится на улице без взрослых, до 18 лет — без ведома родителей или опекунов. Согласно распоряжению горсовета, в Тернополе должны быть закрыты спортивные площадки, а детские площадки порекомендовали по-возможности временно демонтировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как на Тернопольщине хоронили пенсионера, умершего от коронавируса.

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