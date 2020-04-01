Украинские военные получили пять Гвоздик

Пять отремонтированных "Гвоздик" получили украинские военные. Самоходные артиллерийские установки для армии отремонтировали на одном из предприятий "Укроборонпрома", о чем говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Артиллерийские установки восстанавливал Шепетовский ремонтный завод. Не смотря на карантин, закончить ремонт удалось в срок. Работники не нарушили условий договора о госгарантиях, срок которого истекает в июне.

Работники Шепетовского завода подтверждают, что с введением карантина часть работы остановилась. Но все же там пытаются соблюдать безопасный режим и выполнять заказы хоть частично, говорит директор предприятия Олег Туринский. На заводе отчитались - за первый квартал отремонтировали и передали армии 16 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и четыре самоходные гаубицы "Акация".

Шепетовский ремонтный завод восстанавливает и обслуживает ракетно- артиллерийское вооружение и изготовляет запчасти к нему.

Артиллерийские установки "Гвоздика" были созданы в Украине еще во времена Советского Союза. В этом году Харьковский тракторный завод взялся за модернизацию гаубиц. На них планируют заменить электрооборудование и установить шведский двигатель.

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