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В Ровно отменили традиционный крестный ход

Крестный ход отменили из-за карантинных ограничений

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

В Ровно отменили традиционный крестный ход

Распространение коронавируса COVID-19 отразилось на духовной жизни украинских прихожан. Так, городской совет Ровно решил отказаться от проведения традиционного и регулярного крестного хода вокруг города, на котором верующие молили о благополучии.

"Ежемесячно в каждую третью пятницу наши православные братства организовывали крестный ход вокруг Ровно с молитвой о благополучии. В связи с тем, что переживает сейчас наша страна и человечество в целом - крестный ход отменен, заменен просто молитвой", - сказал епископ Дубенский Пимен.

Представители Ровенской епархии УПЦ МП также попросили прихожан соблюдать все предписания властей и придерживаться карантинных норм.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что пик эпидемии коронавируса ожидается на Пасхальные праздники.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1861269-u-rivnomu-cherez-koronavirus-skasuvali-khresnu-khodu
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