В Ровно отменили традиционный крестный ход

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Распространение коронавируса COVID-19 отразилось на духовной жизни украинских прихожан. Так, городской совет Ровно решил отказаться от проведения традиционного и регулярного крестного хода вокруг города, на котором верующие молили о благополучии.
"Ежемесячно в каждую третью пятницу наши православные братства организовывали крестный ход вокруг Ровно с молитвой о благополучии. В связи с тем, что переживает сейчас наша страна и человечество в целом - крестный ход отменен, заменен просто молитвой", - сказал епископ Дубенский Пимен.
Представители Ровенской епархии УПЦ МП также попросили прихожан соблюдать все предписания властей и придерживаться карантинных норм.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что пик эпидемии коронавируса ожидается на Пасхальные праздники.
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