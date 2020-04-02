В Ровно отменили традиционный крестный ход

Распространение коронавируса COVID-19 отразилось на духовной жизни украинских прихожан. Так, городской совет Ровно решил отказаться от проведения традиционного и регулярного крестного хода вокруг города, на котором верующие молили о благополучии.

"Ежемесячно в каждую третью пятницу наши православные братства организовывали крестный ход вокруг Ровно с молитвой о благополучии. В связи с тем, что переживает сейчас наша страна и человечество в целом - крестный ход отменен, заменен просто молитвой", - сказал епископ Дубенский Пимен.

Представители Ровенской епархии УПЦ МП также попросили прихожан соблюдать все предписания властей и придерживаться карантинных норм.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что пик эпидемии коронавируса ожидается на Пасхальные праздники.

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