Кабмин разрешил ломбардам работать во время карантина

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Правительство Украины решило расширить виды деятельности, разрешенной во время карантина. Так, помимо продуктовых магазинов, аптек Кабмин разрешил работу всех финансовых учреждений — ломбардов и кредитных организаций. Соответствующие изменения внесли в постановление №211.
В течение действия карантина разрешили также продажу автозапчастей и деталей для сельскохозяйственной техники. Под запрет не попадает также торговля цыплятами.
В Минэкономики считают, что такие меры позволят аграриям провести посевную, смягчат условия для бизнеса и дадут доступ гражданам к финансовым ресурсам.
Ранее портал "Комментарии" публиковал инфографику о новых правилах карантина в Украине.
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