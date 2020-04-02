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Кабмин разрешил ломбардам работать во время карантина

Работать во время карантина разрешили также кредитным организациям

сегодня, 12:55
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин разрешил ломбардам работать во время карантина

Правительство Украины решило расширить виды деятельности, разрешенной во время карантина. Так, помимо продуктовых магазинов, аптек Кабмин разрешил работу всех финансовых учреждений — ломбардов и кредитных организаций. Соответствующие изменения внесли в постановление №211.

В течение действия карантина разрешили также продажу автозапчастей и деталей для сельскохозяйственной техники. Под запрет не попадает также торговля цыплятами.

В Минэкономики считают, что такие меры позволят аграриям провести посевную, смягчат условия для бизнеса и дадут доступ гражданам к финансовым ресурсам.

Ранее портал "Комментарии" публиковал инфографику о новых правилах карантина в Украине.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/651774.html
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