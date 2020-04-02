Посол Кореи в Украине рассказал, как корейский бизнесмен уже 7 лет судится с украинским мэром из-за отобранной недвижимости

Корейский бизнесмен уже 7 лет продолжает судебные тяжбы с украинским мэром из-за отобранной недвижимости, в которую иностранец вложил 2,5 млн долларов. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг в интервью "Комментариям".

Так, дипломат рассказал, что корейский бизнес неоднократно сталкивался с проблемами в Украине.

"Вот один пример. Некий корейский конгрессмен, мистер Чой, очень любит Украину, часто приезжал сюда в прошлом. И он вложил в недвижимость 2,5 млн долл. США, купил сельскохозяйственную землю под Николаевом. А затем мэр города Николаев отобрал эту землю, используя фиктивные документы. Просто в голове не укладывается… Мэр города!" - возмущен Ки Чанг.

Далее кореец обратился в суд и выиграл первую и апелляционную инстанции, однако рассмотрение дела на этом не закончилось.

"Верховный суд каким-то образом (мы думаем, что тут была коррупционная составляющая) отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. И рассмотрение дела продолжается и по сей день, - говорит посол. - Мистер Чой очень расстроен, ему уже за 60, и он вложил почти все свое имущество в украинскую землю. У него нет возможности нанять украинского адвоката, поскольку у него совсем немного денег, плюс еще надо оплатить перелет в Украину, проживание".

По словам дипломата, еще несколько небольших компаний оказались вовлеченными в мошеннические схемы и потеряли собственность, а сам Квон Ки Чанг даже встречался с первым заместителем Генерального прокурора в январе этого года.

"Все, чего мы хотим – быстрого, понятного и прозрачного судебного решения. Мы не намерены каким бы то ни было образом вмешиваться в судебную систему, но так быть не может, что решение суда все откладывается и откладывается. Вот кейс мистера Чоя – это 7 лет судебной тяжбы без окончательного решения", - резюмировал посол Кореи в Украине.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг дал интервью порталу "Комментарии". Дипломат рассказал о своем видении развития экономики Украины, объяснив, почему наша страна медленно прогрессирует. Посол детально описал преимущества ведения бизнеса в Южной Корее и поведал, как его стране удалось осуществить свое экономическое чудо и стать одной из самых успешных на планете.

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