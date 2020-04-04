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Прогноз погоды в Украине: где 4 апреля будет теплее всего

В некоторых областях Украины сегодня ночью будет мороз

4 апреля 2020, 08:53 751
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прогноз погоды в Украине: где 4 апреля будет теплее всего

Сегодня днем в Украине температура воздуха прогреется до 15-16 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 1 градуса мороза в некоторых регионах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой и Луганской областях, согласно прогнозу синоптиков температура воздуха там поднимется до +14…+16 градусов. Холоднее всего сегодня будет в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областях, там столбики термометров 4 апреля поднимутся до +9…+11 градусов. В остальных регионах нашей страны синоптики прогнозируют от +10 до +15 градусов.

Ночью холоднее всего будет в Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой и Львовской областях, там столбики термометров опустятся до -1 градуса.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность, во всех областях. Осадков сегодня синоптики не прогнозируют.

Ранее "Комментарии" писали, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.


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