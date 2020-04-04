Умер экс-министр образования Иван Вакарчук

На 74-м году жизни скончался экс-министр образования, бывший ректор Львовского университета, отец лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук. Об этом стало известно из соцсетей.

Так, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook, что умер профессор Иван Вакарчук. Вятрович также написал, о значении Вакарчука для себя лично и, по его мнению, Украины в целом.

Немного позже нардеп, лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook о произошедшем.

По информации городского главы Львова Андрея Садового, Вакарчука-старшего похоронят на Лычаковском кладбище.

Отметим, что Иван Вакарчук с 1989 по 1991 годы был народным депутатом СССР. С 2007 по 2010 годы занимал должность министра образования и науки Украины. Было у Вакарчука-старшего и много заслуг: доктор физико-математических наук, Герой Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что культовый режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон, известный по "Реаниматору" и "Извне", скончался в возрасте 72 лет.

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