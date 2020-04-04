Оксана Марченко: депутатам не жалко главного богатства своей страны – земли

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Украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко заявила, что принятие Верховной Радой законопроекта о рынке земли ее возмутило. О своем отношении к решению парламента она написала на своей странице в Instagram.
Оксана Марченко отметила, что не любит обсуждать подобные темы, но эта тема очень важна для нашей страны.
"Я пыталась понять, что движет людьми, кроме стадного чувства? Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев - их земли, что они так яростно "проиграли" ее вчера в казино МВФ?" – написала Марченко.
Телеведущая также отметила, что люди, которые решили продать землю – это те депутаты, которых сами украинцы и выбрали.
"Нам не страшен коронавирус, он не убьет нас, хотя это уже все равно, потому что завтра или через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих, если какому-то международному клубу это понадобится",– отметила Оксана Марченко.
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Друзья, я обычно не люблю эти темы и стараюсь их избегать. Но, как и миллионы украинцев, я смотрела вчера этот драматический сериал под названием "Заседание Верховной Рады". Я пыталась понять, что движет людьми, кроме стадного чувства, с таким упорством идущего на бойню? Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев - их земли, что они так яростно "проиграли" ее вчера в казино МВФ? Они те, которых вы выбрали, так безжалостно залезли в наш карман и все забрали? Вы этого правда хотели? Или у вас есть деньги купить свою же землю обратно? У меня от этого цинизма и лжи по отношению к своему народу разрывается сердце... Я лежала и думала, что те, кто так же сильно, как я, любит свою землю, не смогут заснуть...Нам не страшен коронавирус, он не убьет нас, хотя это уже все равно, потому что завтра или через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих, с вашими детьми и родителями, если какому-то международному клубу понадобятся ваши тела или органы, например... И эта перспектива не такая уж и фантастическая с учётом произошедшего этой ночью... Ответьте мне просто на один вопрос: вы правда это хотели? #оксанамарченко #землиукраины #украина
Ранее "Комментарии" писали, что в Верховной Раде Украины заблокировали подписание закона о рынке земли, за который проголосовали нардепы в ночь на 31 марта. На сайте парламента сейчас зарегистрировано пять постановлений об отмене решения.
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