Оксана Марченко: депутатам не жалко главного богатства своей страны – земли

Украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко заявила, что принятие Верховной Радой законопроекта о рынке земли ее возмутило. О своем отношении к решению парламента она написала на своей странице в Instagram.



Оксана Марченко отметила, что не любит обсуждать подобные темы, но эта тема очень важна для нашей страны.

"Я пыталась понять, что движет людьми, кроме стадного чувства? Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев - их земли, что они так яростно "проиграли" ее вчера в казино МВФ?" – написала Марченко.

Телеведущая также отметила, что люди, которые решили продать землю – это те депутаты, которых сами украинцы и выбрали.

"Нам не страшен коронавирус, он не убьет нас, хотя это уже все равно, потому что завтра или через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих, если какому-то международному клубу это понадобится",– отметила Оксана Марченко.

Ранее "Комментарии" писали, что в Верховной Раде Украины заблокировали подписание закона о рынке земли, за который проголосовали нардепы в ночь на 31 марта. На сайте парламента сейчас зарегистрировано пять постановлений об отмене решения.

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