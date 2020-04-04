Как долго в Украине продержится солнечная и сухая погода: синоптик сделала прогноз

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Сухая и солнечная погода еще долго продержится в Украине и ряде стран Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Как рассказала синоптик, антициклон Keywan удобно и надолго "уселся в европейское кресло". За исключением того, что циклон Ranidia нагонит сильные ветры и затронет дождями Ирландию с Португалией, а еще один циклон обусловит дожди на Балканах и западе Турции. Но Украину такие синоптические метаморфозы не коснутся.
По прогнозу синоптика, завтра украинцев ожидает солнце, а на дождь – ни намека. При этом ветер будет свежим, порывистым, на юге еще и сильным. В воскресенье ожидается ночью от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. В частности, в южной части температура будет достигать до +15 градусов. В дальнейшем столбики термометров будут подниматься выше и выше.
"Температура воздуха присядет перед грядущим рывком 20-ти градусного тепла на следующей неделе", - отмечается в сообщении.
Добавим, что в столице Украины завтра прогнозируется сухая, солнечная и ветреная погода. Ближайшей ночью будет от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, а завтра днем столбики дойдут до +11 градусов. Кроме того, с понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16-20 градусов.
Ранее "Комментарии" сообщали, в каких регионах Украины сегодня было теплее всего.
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