Киево-Печерская лавра на карантине: священники сдают тесты на коронавирус

Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин. Богослужения отныне будут проходить в закрытом режиме. Об этом сообщили на официальном сайте лавры. При этом служители во главе с наместником сдали тесты на коронавирус Covid-19.

Попасть на богослужения в Киево-Печерскую лавру отныне не могут ни паломники, ни прихожане. Из-за угрозы распространения коронавируса допуск на территорию, в частности, и храмы закрыт. Богослужения при этом не останавливают. Их будут проводить священники по всем канонам, а саму службу будут транслировать онлайн. Подобные ограничения будут действовать до официального окончания карантина в Украине. То есть, праздничные богослужения в дни Благовещения, Вербного воскресенья и Пасхи также будут закрытыми. И увидеть их можно будет лишь по видеотрансляции.

Вместе с тем все священники сдали тест на коронавирус. Среди них и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Накануне, в СМИ появилась информация о том, что среди священнослужителей уже есть случаи заражения. И Covid-19 подхватил, в частности, и сам наместник. В лавре утверждают, что результатов анализов с лаборатории пока нет. А митрополит Павел чувствует себя хорошо.

Ранее, напомним, в Киево-Печерской лавре призывали верующих ходить в храмы, не смотря на карантин и вспышку коронавируса.

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