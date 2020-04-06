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Киево-Печерская лавра на карантине: священники сдают тесты на коронавирус

Службы в храмах Киево-Печерской лавры во время карантина священники проводить будут, но на них перестанут пускать прихожан.

6 апреля 2020, 11:11 585
Автор:

• Виолетта Комаровская

Киево-Печерская лавра на карантине: священники сдают тесты на коронавирус

Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин. Богослужения отныне будут проходить в закрытом режиме. Об этом сообщили на официальном сайте лавры. При этом служители во главе с наместником сдали тесты на коронавирус Covid-19.

Попасть на богослужения в Киево-Печерскую лавру отныне не могут ни паломники, ни прихожане. Из-за угрозы распространения коронавируса допуск на территорию, в частности, и храмы закрыт. Богослужения при этом не останавливают. Их будут проводить священники по всем канонам, а саму службу будут транслировать онлайн. Подобные ограничения будут действовать до официального окончания карантина в Украине. То есть, праздничные богослужения в дни Благовещения, Вербного воскресенья и Пасхи также будут закрытыми. И увидеть их можно будет лишь по видеотрансляции.

Вместе с тем все священники сдали тест на коронавирус. Среди них и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Накануне, в СМИ появилась информация о том, что среди священнослужителей уже есть случаи заражения. И Covid-19 подхватил, в частности, и сам наместник. В лавре утверждают, что результатов анализов с лаборатории пока нет. А митрополит Павел чувствует себя хорошо.

Ранее, напомним, в Киево-Печерской лавре призывали верующих ходить в храмы, не смотря на карантин и вспышку коронавируса. 

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Источник: http://lavra.ua/na-period-karantina-bogosluzheniya-v-lavre-budut-sovershat-v-zakrytom-rezhime/
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