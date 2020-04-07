Охота на нарушителей карантина и вспышка коронавируса на оккупированном Донбассе: новости, которые вы могли пропустить

Охота на нарушителей карантина

В первый день усиленного карантина в Украине полицейские поймали почти 200 нарушителей. В общем составили 193 админпротокола. Чаще всего штрафовали за отсутствие маски в общественных местах либо посещения парков и зон отдыха. Также правоохранители поймали десятерых украинцев, которые нарушили условия самоизоляции. Наибольшее количество нарушителей - в Киеве, а также Львовской, Днепропетровской и Одесской областях, говорится в сообщении Нацполиции. Штраф за нарушение карантина в Украине, напомним, от 17 тысяч гривен до 34 тысяч.





Коронавирус на Донбассе

В изоляции из-за вспышки коронавируса оказались два оккупированных боевиками города. На въезд и выезд закрыли Красный Луч и Антрацит. Об этом сообщил так называемый главный санитарный врач "ЛНР" Дмитрий Докашенко. В этих городах уже есть официально подтвержденные случаи коронавируса и местная самопровозглашенная власть хочет выяснить круг людей, которые контактировали с пациентами и не допустить расширения этого круга. Жителей городов попросили по возможности находиться дома в самоизоляции, а движение общественного и частного транспорта ограничили. Как долго продлится режим изоляции - неизвестно. Власти так называемой "ЛНР" утверждают, что у них только 4 случая Covid-19, но вот правозащитники уверенны, что больных намного больше.





Автопроизводители против коронавируса

Компания Jaguar Land Rover вступает в борьбу против коронавируса. На мощностях автопроизводителя будут изготавливать защитные экраны для лица. Дефицит данного типа продукции остро чувствуется как среди медиков, так и среди населения. Поэтому правительство Великобритании обратилось к автомобильной компании с просьбой помочь этот дефицит устранить. Разрабатывали модель защитного экрана не сами производители, им выдали готовую схему, которая одобрила Национальная служба здоровья. Такой экран можно использовать много раз подряд. Он разбирается и дезинфицируется с помощью обычного антисептика или спирта.





Заработок на Луне

Президент Дональд Трамп документально закрепил право США использовать ресурсы Луны в коммерческих целях. Он подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Белого дома. Коммерческое освоение разрешено теперь и на других комических объектах. США при этом, как говорится в заявлении, хотят стимулировать международную поддержку добычи космических ресурсов и их дальнейшее использование. Страна не считает Луну общим достоянием человечества и если какое-либо из государств собирается на ней зарабатывать, то это их личная деятельность, которая не должна согласовываться со всеми остальными, считает Трамп.

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