Какой будет погода в Украине сегодня: прогноз по регионам

Сегодня в Украине будет по-весеннему: столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла. Как сообщили в гидрометцентре, такие отметки ожидаются в Ужгороде, Львове, Ровно и Луцке. В других регионах будет чуть прохладнее (смотри иллюстрацию).

Так, до +18-ти воздух прогреется в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах. На градус ниже будет в Житомире, Виннице и Николаеве. Тем временем в столице прогнозируют +14…+16 тепла, как и в Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Одессе, Херсоне, Симферополе и Запорожье. Прохладнее всего в этот день будет в Луганске, где температура будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

Завтра и послезавтра будет еще теплее: в Киеве температура составит +19 градусов. А вот в пятницу немного похолодает и будет дождь.



Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.



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