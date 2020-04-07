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В ГСЧС назвали причину пожаров в Чернобыльской зоне

Причиной пожаров в Чернобыльской зоне является человеческий фактор

сегодня, 15:06
Автор:

• Сергей Медведев

В ГСЧС назвали причину пожаров в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне происходят регилярно и по вине человека. Об этом заявил  начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник.

Так чиновник отметил, что к ежегодным возгораниям в зоне отчуждения приводит низкий уровень ответственности граждан.

"Причина - сознание наших граждан, низкий уровень ответственности. Пожалуй, законодательство еще не такое строгое, которое могло бы доказать людям, их сознанию, что этого делать не нужно. Много вопросов, которые надо рассматривать и на законодательном уровне усиливать ответственность", - добавил он.

По мнению Слободяника, властям необходимо усилить контроль над людьми, которые посещают Чернбыльскую зону.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские нашли потенциального поджигателя. Подозреваемый - это житель одного из соседних сел. Траву в чернобыльском лесу он поджег 4 апреля ради забавы да еще и в нескольких местах сразу.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1862373-chornobilskiy-lis-gorit-schoroku-cherez-lyudskiy-faktor-dsns
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