В ГСЧС назвали причину пожаров в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне происходят регилярно и по вине человека. Об этом заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник.

Так чиновник отметил, что к ежегодным возгораниям в зоне отчуждения приводит низкий уровень ответственности граждан.

"Причина - сознание наших граждан, низкий уровень ответственности. Пожалуй, законодательство еще не такое строгое, которое могло бы доказать людям, их сознанию, что этого делать не нужно. Много вопросов, которые надо рассматривать и на законодательном уровне усиливать ответственность", - добавил он.

По мнению Слободяника, властям необходимо усилить контроль над людьми, которые посещают Чернбыльскую зону.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские нашли потенциального поджигателя. Подозреваемый - это житель одного из соседних сел. Траву в чернобыльском лесу он поджег 4 апреля ради забавы да еще и в нескольких местах сразу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!