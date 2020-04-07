«Положительный тест не только у меня, но и у малыша»: нардеп Скороход госпитализировали вместе с ребенком

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Нардеп Анна Скороход, заболевшая ранее коронавирусом, сообщила о положительном повторном тесте и неутешительном результате анализов ее маленького ребенка. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так, на 11 день карантина народная избранница чувствовала себя хорошо, однако на 12-й - повторный тест дал положительный результат, вопреки нормальному самочувствию пациентки.
"Но положительный не только у меня, но и у Малыша...у него самочувствие плохое", - написала Схороход.
Кроме того, на 15 день карантина "вирус решил опять буянить" - температура 38 градусов, ломота в теле, головная боль, слабость. Скороход отметила, что, видимо, переболеть повторно - не миф. По ее словам, на 15 день изоляции "обновились" первые симптомы.
"С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их ещё больше!" - отметила нардеп.
Напомним, заболевшая Скороход еле выбила тест на коронавирус: понадобились корочка нардепа и 4 тыс. грн.
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