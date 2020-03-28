Корочка нардепа и 4 тыс. грн: заболевшая Скороход еле выбила тест на коронавирус

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Нардеп Анна Скороход,
заболевшая сегодня коронавирусом, рассказала о первых симптомах и препятствиях
на пути к прохождению теста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так, в первый день Скороход заметила температуру 38 градусом и боли головы. Нардеп отправилась в поликлинику, где в инфекционном отделении ее встретили в одноразовых масках и медицинских халатах.
"Посмотрели,
послушали - сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то,
что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу,
тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки
посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест
не тратили", - рассказала Скороход.
Однако на второй день у нардепа была температура,
ломота, головная боль, а еще Скороход стала плохо чувствовать запахи. Далее
Скороход пыталась выбить тест в лабораториях, но там ей посоветовали вызвать
скорую, чтобы медики взяли мазок.
"Звоню в скорую (рассказываю симптомы и
причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают
- бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать -
звоните лечащему врачу (я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не
работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю
ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все
считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на
смене", - объяснила нардеп.
Далее, пишет Скороход, ей перезвонили: "15 минут ругани и мне
предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь". Там могут сделать экспресс-тест.
"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми
врачами, решила съездить в Александрийскую больницу и таки сделать тест. Здесь
уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты
на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный
и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его
проведении принимается каждое утро на совещании докторов, - написала Скороход.
В итоге, нардеп прошла ПЦР-тест, вызвав бригаду из частной клиники "Добробут". По ее словам, сам тест бесплатный, но необходимо оплатить вызов и
защитные костюмы медиков.
"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть
тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за
вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?", - резюмировала Скороход.
Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано 365 случаев инфицирования коронавирусом, а в Сумах - запретили жителям покидать дома без уважительной причины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что еще один нардеп инфицировался коронавирусом.
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