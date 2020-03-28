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Корочка нардепа и 4 тыс. грн: заболевшая Скороход еле выбила тест на коронавирус

Заболевшая сегодня коронавирусом нардеп Анна Скороход рассказала о первых симптомах болезни и как не могла 2 дня пройти тест

сегодня, 23:11 723
Автор:

• Таисия Ерохина

Корочка нардепа и 4 тыс. грн: заболевшая Скороход еле выбила тест на коронавирус

Нардеп Анна Скороход, заболевшая сегодня коронавирусом, рассказала о первых симптомах и препятствиях на пути к прохождению теста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так, в первый день Скороход заметила температуру 38 градусом и боли головы. Нардеп отправилась в поликлинику, где в инфекционном отделении ее встретили в одноразовых масках и медицинских халатах.

"Посмотрели, послушали - сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", - рассказала Скороход.

Однако на второй день у нардепа была температура, ломота, головная боль, а еще Скороход стала плохо чувствовать запахи. Далее Скороход пыталась выбить тест в лабораториях, но там ей посоветовали вызвать скорую, чтобы медики взяли мазок.

"Звоню в скорую (рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают - бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать - звоните лечащему врачу (я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене", - объяснила нардеп.

Далее, пишет Скороход, ей перезвонили: "15 минут ругани и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь". Там могут сделать экспресс-тест.

"Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александрийскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов, - написала Скороход.

В итоге, нардеп прошла ПЦР-тест, вызвав бригаду из частной клиники "Добробут". По ее словам, сам тест бесплатный, но необходимо оплатить вызов и защитные костюмы медиков.

"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?", - резюмировала Скороход.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано 365 случаев инфицирования коронавирусом, а в Сумах - запретили жителям покидать дома без уважительной причины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что еще один нардеп инфицировался коронавирусом.


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Источник: https://t.me/AnnaSkorokhod/816
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