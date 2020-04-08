Розовая суперлуна: каким редкое явление увидели в разных уголках планеты

Розовая суперлуна взошла на небе этой ночью. Благодаря безоблачной погоде увидеть редкое явления смогли люди в разных уголках планеты.

"Суперлунием" это явление называют благодаря размерам и яркости луны. В эту ночь спутник приблизился к Земле максимально близко. Астрономы утверждают, что он был на расстоянии около 356, 9 тысяч километров, что приблизительно на 20-30 тысяч километров ближе, чем в обычное время. Из-за этого возник своеобразный оптический эффект и луна визуально выглядела больше. К тому же ее свет при этом был гораздо ярче обычного. Явление необычайно красивое, что подтверждают многочисленные фотографии, которые в сети публикуют и профессиональные фотографы, и любители. В Украине самой яркой суперлуна была около 5-6 утра.

А вот яркой розовой дымки вокруг луны, конечно же, не было. Столь красивое название - розовая луна - это дань периоду, когда она восходит на небо. В это время цветут дикие розовые флоксы. Да и вообще, весна в северном полушарии как раз набирает обороты.

Розовую суперлуну можно наблюдать каждый год где-то в начале или средине апреля. Обычно это явление собирает на улицах и смотровых площадках сотни, а то и тысячи людей. А вот в этом году из-за жестких условий карантина многим пришлось наблюдать лунное явление с окна собственного жилища, либо же на фотографиях в интернете.

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Фото: PA MEDIA, Reuters, EPA

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