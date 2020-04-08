В МОЗ рассказали, на какие сутки забирают в больницу инфицированных коронавирусом украинцев

33 украинца сейчас находится в критическом состоянии из-за осложнений коронавируса. Об этом рассказал главный государственный врач Украины Виктор Ляшко во время утреннего брифинга.

Ляшко рапортует о том, что из 1668 инфицированных в больницах находится 757 человек, из которых 33 - в критическом состоянии. Большинство пациентов - взрослые, количество детей среди госпитализированных составляет 37 человек. Чаще всего, как и прежде, болеют украинцы старше 50-ти.

По словам главного санитарного врача, чаще всего пациентов с коронавирусом забирают в больницу на 3-7 день проявления симптомов, при появлении которых МОЗ призывает обращаться к семейному доктору или вызывать скорую при необходимости.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 206 человек, и по состоянию на 9:30 утра количество инфицированных составляет 1668 украинцев. По информации МОЗ, на сегодняшний день, 8 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 52 пациента. В то же время вылечилось 35 человек. С этих пор МОЗ будет обнародовать статистические данные один раз в день - по утрам в 10:00.





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