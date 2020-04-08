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Украинцам не стоит ожидать послаблений карантина в ближайшее время, - Офис президента

Пенсионеры получат доплату в 1000 грн до конца апреля нынешнего года

8 апреля 2020, 14:18 776
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинцам не стоит ожидать послаблений карантина в ближайшее время, - Офис президента

Условия карантина из-за коронавируса в Украине в ближайшее время не будут послаблены. Особенно этот вопрос актуален в контексте приближающейся Пасхи, когда многие украинцы идут в церковь, и приезжают к родственникам, чтобы вместе отмечать праздник. Такое решение приняли во время совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, во Всемирной организации охраны здоровья также призывают придерживаться максимально жестких правил карантина, так как в нынешних реалиях это один из наиболее действенных способов предупредить распространение коронавируса.

Во время совещания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пенсионеры старше 80 лет, размер пенсии которых составляет меньше 5 тыс. грн, получат выплату в размере 1000 грн до конца апреля.

Ранее "Комментарии" писали, что снижение цены на газ нашло свое отражение в квитанциях за услуги ЖКХ за март. Так, в городе Киев начисления за горячую воду за март уменьшились на 29%, а за отопление – на 32%.


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