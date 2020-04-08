Япония направила в Украину партию противовирусных медикаментов

Правительство Японии передаст Украине как партнерскую поддержку партию препарата "Фавипиравир" ( "Авиган"). Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

"Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты во всем мире продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда Министерства внутренних дел в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи нашим гражданам", - заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Как отмечают в МИД, свой интерес к использованию данного препарата выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания. По эффективности препарата "Фавипиравир" в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 пока продолжаются клинические исследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Риме приземлился самолет, доставший пять тонн гуманитарной помощи ля итальянских медиков с целью преодоления пандемии COVID-19.

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