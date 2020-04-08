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Украинский самолет с гумпомощью приземлился в Италии

Украина направила в Италию пять тонн санитайзеров для борьбы с коронавирусом COVID-19

8 апреля 2020, 14:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

Украинский самолет с гумпомощью приземлился в Италии

Сегодня в римском аэропорту Италии приземлился самолет, который доставил из Украины пять тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, уже сегодня медицинские работники смогут использовать специальные санитайзеры для противодействия распространения болезни.

Гуманитарная помощь итальянским медикам была доставлена согласно подписанному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский распорядился отправить в Италию украинских медиков для оказания помощи иностранным коллегам в борьбе против вспышки коронавируса, который нанес наибольший ущерб именно этой стране, с учетом рекордного количества смертей. По словам Зеленского, таким образом украинские специалисты успеют получить неоценимый опыт, пока в нашей стране не начался пик болезни. Президент отметил, что медики вернутся, как только станут наиболее нужны дома.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/italiyu-pribyl-ukrainskiy-samolet-gumanitarnoy-1586342667.html
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