Украинцы едут домой: за сутки вернулись 5,6 тыс. граждан

Украинские граждане возвращаются из-за рубежа. Как сообщает Государственная пограничная служба, за истекшие сутки пограничники пропустили около 10,5 тысяч человек.

Так, согласно данным Госпогранслужбы, 8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6тыс. наших соотечественников. Кроме того, вчера Украина покинули более 3,6 тысяч человек, из них более 1,3 тысяч иностранцев.

Отмечается, что действуя совместно с работниками санитарных служб, пограничники провели температурный скрининг у 6,8 тыс. человек. При проведении проверок врачи не обнаружили симптомы заражения коронавирусом у въезжающих в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", днем ранее в Украину вернулись 4,8 тыс. граждан. Признаков коронавируса ни у кого не обнаружили.

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