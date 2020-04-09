Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7299.36

ETH/USD

171.70

LTC/USD

46.04

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украинцы едут домой: за сутки вернулись 5,6 тыс. граждан
НОВОСТИ Все новости

Украинцы едут домой: за сутки вернулись 5,6 тыс. граждан

Пограничники проверяют температуру у въезжающих в страну

сегодня, 09:56
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцы едут домой: за сутки вернулись 5,6 тыс. граждан

Украинские граждане возвращаются из-за рубежа. Как сообщает Государственная пограничная служба, за истекшие сутки пограничники пропустили около 10,5 тысяч человек.

Так, согласно данным Госпогранслужбы,  8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6тыс. наших соотечественников. Кроме того, вчера Украина покинули более 3,6 тысяч человек, из них более 1,3 тысяч иностранцев.

Отмечается, что действуя совместно с работниками санитарных служб, пограничники провели температурный скрининг у 6,8 тыс. человек. При  проведении проверок врачи не обнаружили симптомы заражения коронавирусом у въезжающих в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", днем ранее в Украину вернулись 4,8 тыс. граждан. Признаков коронавируса ни у кого не обнаружили.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/653432.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...