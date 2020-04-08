Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.04.2020

BTC/USD

7297.34

ETH/USD

169.57

LTC/USD

46.11

НБУ 08.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события За последние сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. человек: признаков коронавируса ни у кого нет
НОВОСТИ Все новости

За последние сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. человек: признаков коронавируса ни у кого нет

Из Украины за день выехали около 1500 иностранцев

сегодня, 10:55
Автор:

• Татьяна Веремеева

За последние сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. человек: признаков коронавируса ни у кого нет

В течение последних суток в нашу страну вернулись более 4,8 тыс. человек. В то же время из Украины выехали 3,8 тыс. человек, среди которых 1,5 тыс. – иностранцы. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений измерили температуру и провели опрос состояния здоровья почти 5,8 тыс. человек, которые планировали въехать в Украину. После проведения всех необходимых проверок признаков инфицирования коронавирусом не было выявлено. Также люди, которые въехали в Украину получили все необходимые разъяснения касательно правил самоизоляции.

В Государственной приграничной службе отмечают, что за прошлые сутки в пунктах пропуска задержали 7 нарушителей карантина, среди которых некоторые находились 1 сутки на самоизоляции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией "Слуги народа" заявил, что во второй половине мая украинцы должны возвращаться к работе, хотя некоторые ограничения из-за карантина могут продлиться до сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...