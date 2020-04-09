Закарпатье получило помощь от Медведчука и Марченко

На Закарпатье прибыла очередная партия медицинских средств и препаратов для борьбы с пандемией коронавируса в рамках программы помощи от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, приобретенная за их личные средства. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Все медицинские средства и препараты будут распределены областной партийной организацией ОПЗЖ и использованы для борьбы с коронавирусом.

В частности, для всех семейных врачей Закарпатской области предусмотрены средства индивидуальной защиты. Каждый набор состоит из комплекта медицинской одежды врача-инфекциониста, бахил, эпидемического шлема, защитного прозрачного экрана для лица и специальных защитных очков.

Кроме того, больницам Закарпатской области будут переданы 1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников, 500 литров антисептика,12 000 пар защитных осмотровых перчаток и тесты ПЦР производства Австрии.

Сообщается также, что жители Закарпатья от активистов партии во всех районах получат 150 тыс. защитных масок.

Добавим, ранее Медведчук и Марченко передали на Закарпатье 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса, защитные осмотровые перчатки, комплекты медицинских комбинезонов нескольких видов, одежду для докторов-инфекционистов, а также электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D, штативы для капельниц, средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.

Кроме того, Институт сердца получил от Фонда Оксаны Марченко специальное медицинское оборудование – автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени ELITeInGenius, с помощью которой можно абсолютно точно и за короткий срок выявить коронавирус у человека.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский самолет с гумпомощью приземлился в Италии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!