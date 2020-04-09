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Кабмин изменил карантинные ограничения в Украине: Шмыгаль рассказал подробности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об обновленных правилах карантина в Украине

сегодня, 16:03 1596
Автор:

• Таисия Ерохина

Кабмин изменил карантинные ограничения в Украине: Шмыгаль рассказал подробности

В процессе доработки принятых вчера изменений в постановлении относительно карантина Кабинет министров внес правки. Об этом сообщил на свой странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав обновленную инфографику.

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В частности во время карантина смогут работать объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, по сбору и заготовке отходов, химчистки. Кроме того, утвердили порядок обязательной госпитализации лиц, которые осуществляют пересечение государственной границы, к обсерваторам (самоизоляторам). Сообщается, что местные органы власти могут осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет местных бюджетов.

Напомним, перестает быть обязательным самоизоляция для людей старше 60 лет, которые работают на должностях депутатов, мэров, судей, работников ВСУ, военнослужащих, госслужащих, и для людей, которые участвуют в сдерживании коронавируса и обеспечивающих деятельность жизненно важных для страны предприятий и организаций.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине появилась карта нарушителей карантина.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/photos/a.107963510770861/138685617698650/?type=3&theater
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