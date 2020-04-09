Кабмин изменил карантинные ограничения в Украине: Шмыгаль рассказал подробности

В процессе доработки принятых вчера изменений в постановлении относительно карантина Кабинет министров внес правки. Об этом сообщил на свой странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав обновленную инфографику.

В частности во время карантина смогут работать объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, по сбору и заготовке отходов, химчистки. Кроме того, утвердили порядок обязательной госпитализации лиц, которые осуществляют пересечение государственной границы, к обсерваторам (самоизоляторам). Сообщается, что местные органы власти могут осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет местных бюджетов.

Напомним, перестает быть обязательным самоизоляция для людей старше 60 лет, которые работают на должностях депутатов, мэров, судей, работников ВСУ, военнослужащих, госслужащих, и для людей, которые участвуют в сдерживании коронавируса и обеспечивающих деятельность жизненно важных для страны предприятий и организаций.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине появилась карта нарушителей карантина.

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