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Как украинцы собираются праздновать Пасху в условиях карантина – опрос

Опрос показал, сколько украинцев решила в этом году отметить Пасху дома из-за карантина, а кто собирается в церковь или на пикник

сегодня, 18:07
Автор:

• Таисия Ерохина

Как украинцы собираются праздновать Пасху в условиях карантина – опрос

Более 60% украинцев не собираются идти в церковь на Пасху из-за карантинных ограничений в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего 3-7 апреля.

Так, большинство - 92% респондентов - отметили, что праздник Пасхи планируют отметить дома (в квартире или на даче) в кругу членов семьи, придерживаясь условий карантина. У 3% есть желание пойти в гости или пригласить к себе родственников, близких, друзей. Еще 1% украинцев планирует прогуляться или устроить пикник в пределах населенного пункта, а 4% - планируют сделать это за пределами города или села.

Кроме того, 62% опрошенных заявили, что из соображений карантина в этом году не будут посещать церковь на Пасху. Тогда как 9% все же намерены пойти в церковь для освящения куличей, а 3% - планируют отстоять службу. Еще 26% - не посещают церковь вообще.

Отметим, что украинцы с Запада и прихожане Украинской Православной Церкви Московского патриархата чаще других отмечали, что обязательно посетят службу или освятят куличи на Пасху.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что священник игнорировал ограничения Кабмина, а потом заболел коронавирусом.


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Источник: https://www.uifuture.org/publications/reports/25380-zvit/proekty/koronavirus
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