«Где заразился – не знаю»: священник игнорировал ограничения Кабмина и заболел коронавирусом

Наместник Ионинского монастыря Иона Черепанов заболел коронавирусом, хотя ранее не прислушивался к рекомендациям Кабмина в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, указав, что от вируса никто не застрахован.

Так, ранее епископ Иона шутил над рекомендациями Кабмина не проводить церемонии и обряды с участием более 10 человек.

"Рекомендуется, а не предписывается", - с иронией писал священник.

А сегодня он сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат.

"Вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный. Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился- не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено", - написал епископ Иона.

Сейчас он находится под контролем врачей, а монастырскими делами занимается удаленно.

Кроме того, в публикации Геращенко есть скриншот заявления протоирея Евгения Маслова с призывом приходить в церковь тем, кто не боится вируса: "Всем, кто боится заразиться инфекционными заболеваниями – вход строго воспрещен! Всем, кто верует во Христа, надеется на помощь Господа, любит богослужение и молитву и не боится получить мученический венец – ждем на службу у нас в храме!".

Ранее "Комментарии" писали, что Вселенский патриарх Варфоломей на время запретил православные богослужения.

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