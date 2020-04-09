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«Где заразился – не знаю»: священник игнорировал ограничения Кабмина и заболел коронавирусом

Епископ Иона шутил над рекомендациями Кабмина не проводить обряды с участием более 10 человек, а сегодня стало известно о положительном у него тесте на коронавирус

сегодня, 15:09 706
Автор:

• Таисия Ерохина

«Где заразился – не знаю»: священник игнорировал ограничения Кабмина и заболел коронавирусом

Наместник Ионинского монастыря Иона Черепанов заболел коронавирусом, хотя ранее не прислушивался к рекомендациям Кабмина в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, указав, что от вируса никто не застрахован.

Так, ранее епископ Иона шутил над рекомендациями Кабмина не проводить церемонии и обряды с участием более 10 человек.

"Рекомендуется, а не предписывается", - с иронией писал священник.

А сегодня он сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат.

"Вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный. Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился- не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено", - написал епископ Иона.

Сейчас он находится под контролем врачей, а монастырскими делами занимается удаленно.

Кроме того, в публикации Геращенко есть скриншот заявления протоирея Евгения Маслова с призывом приходить в церковь тем, кто не боится вируса: "Всем, кто боится заразиться инфекционными заболеваниями – вход строго воспрещен! Всем, кто верует во Христа, надеется на помощь Господа, любит богослужение и молитву и не боится получить мученический венец – ждем на службу у нас в храме!".

Ранее "Комментарии" писали, что Вселенский патриарх Варфоломей на время запретил православные богослужения.


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Источник: https://comments.ua
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