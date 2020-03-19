Вселенский патриарх Варфоломей на время запретил православные богослужения

Вселенский патриарх Варфоломей наложил запрет на проведение церковных богослужений. Ограничение вводится в связи с распространением коронавируса и продлится до конца марта.

"Сегодня мы всецело заявляем о нашем церковном решении прекратить все богослужения, события и обряды, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", - заявил патриарх.

В то же время, в монастырях продолжат проводить богослужения, но только для членов собственных общин. Паломников и туристов в монастыри пускать не будут.

Как сообщал портал "Комментарии", традиционная воскресная католическая молитва Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.

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