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«Метинвест» выделил 1,2 млн гривен на помощь ветеранам производства

Компания «Метинвест» закупит продуктовые наборы для ветеранов производства

сегодня, 12:55
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«Метинвест» выделил 1,2 млн гривен на помощь ветеранам производства

Во время карантина Группа "Метинвест" обеспечит продуктовыми наборами ветеранов производства в городах своего присутствия, сообщила пресс-служба компании.

Так, адресная помощь предполагается для более 2 000 человек в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском, Покровске и Новгородском. Всего на закупку продуктов питания "Метинвест" выделил 1,2 млн грн. Отметим, что наборы передадут тем, кто особо нуждается в поддержке: одиноким людям старше 70 лет и людям с инвалидностью. Доставкой займутся волонтеры из молодежных организаций "Метинвеста", что позволит минимизировать контакты с внешним миром и, как следствие, вероятность инфицироваться.

Согласно сообщению, каждому человеку домой принесут 30 термопакетов с полностью готовой едой, которую необходимо будет только разогреть. Это вакуумно запакованные продукты, нетребующие времени на приготовление. В наборы входят сочетания всевозможных видов каш с мясом.

"В сложное для Украины время важно направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего, - считает генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков. - Позаботиться о ветеранах производства – идея наших сотрудников, которую мы с готовностью поддержали. Это часть нашей комплексной программы по борьбе с распространением коронавируса. Мы делаем и будем делать все, чтобы помощь была всесторонней: обеспечиваем больницы кислородом, закупаем экспресс-тесты и оборудование для медиков, защитные средства для правоохранителей".

Добавим, что акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19, объединив все ресурсы – благотворительный фонд, ФК "Шахтер", компании ДТЭК, "Метинвест" и другие активов Группы SCM для помощи Украине. В частности, Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также средства индивидуальной защиты для украинских медиков.

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Источник: https://metinvestholding.com/ru/media/news/metinvest-obespechit-produktami-veteranov-proizvodstva
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