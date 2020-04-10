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Выход по определенным дням и часам: в Киевской области усиливают карантин

С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Киевской области, который продлится минимум до 20 апреля

сегодня, 15:30 667
Автор:

• Елена Волкова

Выход по определенным дням и часам: в Киевской области усиливают карантин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области столичные чиновники усиливают карантин. С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости, который продлится минимум до 20 апреля. И чтобы оборвать цепь заражений, чиновники просят людей воздержаться от пребывания на улице в эти и следующие выходные:

-        с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля;

-        с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Кроме того, на Киевщине усилят контроль в общественных местах и культовых сооружениях, чтобы православные не шли святить куличи в момент карантина.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию на 9:00 утра пятницы количество инфицированных составляет 2203 украинца. Об этом  сообщили в МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.




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Источник: https://comments.ua/
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