Выход по определенным дням и часам: в Киевской области усиливают карантин

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области столичные чиновники усиливают карантин. С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости, который продлится минимум до 20 апреля. И чтобы оборвать цепь заражений, чиновники просят людей воздержаться от пребывания на улице в эти и следующие выходные:
- с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля;
- с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.
Кроме того, на Киевщине усилят контроль в общественных местах и культовых сооружениях, чтобы православные не шли святить куличи в момент карантина.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие
сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию
на 9:00 утра пятницы количество инфицированных составляет 2203 украинца. Об
этом сообщили в МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.
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