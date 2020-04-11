Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.04.2020

BTC/USD

6808.25

ETH/USD

156.69

LTC/USD

42.07

НБУ 11.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события На границе с Венгрией очереди из автобусов: украинцы спешат домой на Пасху
НОВОСТИ Все новости

На границе с Венгрией очереди из автобусов: украинцы спешат домой на Пасху

В Госпогранслужбе отмечают, что на украинско-венгерской границе увеличилось число украинцев, желающих вернуться домой

сегодня, 19:29
Автор:

• Таисия Ерохина

На границе с Венгрией очереди из автобусов: украинцы спешат домой на Пасху

На украинско-венгерской границе образовалась очередь из автобусов, сообщается на странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отмечают существенное увеличение количества наших соотечественников, которые возвращаются из-за рубежа через украинский пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Кроме того, часть украинцев ожидают оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь". В ГПСУ связывают произошедшее с эпидемиологической ситуацией, из-за которой украинцы предпочитают вернуться домой. А второй причиной массового возвращения названы Пасхальные праздники.

Сообщается, что в ГПСУ принимают все возможные меры для быстрого и комфортного оформления граждан Украины: привлекли вдвое больше персонала, выделили дополнительные полосы движения. Помимо этого, совместно с местной облвластью организован перевоз соотечественников через границу на 12 автобусах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин ввел новые обязанности для тех, кто вернулся из-за границы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...