На границе с Венгрией очереди из автобусов: украинцы спешат домой на Пасху

На украинско-венгерской границе образовалась очередь из автобусов, сообщается на странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники отмечают существенное увеличение количества наших соотечественников, которые возвращаются из-за рубежа через украинский пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Кроме того, часть украинцев ожидают оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь". В ГПСУ связывают произошедшее с эпидемиологической ситуацией, из-за которой украинцы предпочитают вернуться домой. А второй причиной массового возвращения названы Пасхальные праздники.

Сообщается, что в ГПСУ принимают все возможные меры для быстрого и комфортного оформления граждан Украины: привлекли вдвое больше персонала, выделили дополнительные полосы движения. Помимо этого, совместно с местной облвластью организован перевоз соотечественников через границу на 12 автобусах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин ввел новые обязанности для тех, кто вернулся из-за границы.

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