Комаровский рассказал, как коронавирус проявляется у домашних животных

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6802.13
ETH/USD
156.47
LTC/USD
42.05
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Ни коты, ни собаки не болеют так называемым человеческим коронавирусом Covid-19 в тяжелой форме. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский на своем канале в Youtube.
По словам Комаровского, у питомцев болеющих коронавирусом хозяев очень редко могут быть такие симптомы инфекции: выделение слюней, чихание, насморк. При этом, это скорее люди инфицируют животных, а не наоборот.
"Вероятность от встреченного на улице кота заполучить Covid-19 все таки не является поводом к тому, что сейчас надо бросаться на всех окружающих котов, - говорит Комаровский. - Если у вас в доме есть кот, общайтесь, ради бога, никто из вас друг другу не угрожает".
Доктор добавил, что известно о "буквально 5-6 случаях" заболеваний у питомцев, поэтому в эпидемиологии коронавируса домашние животные значительной угрозы не представляют. А вероятность того, что четверолапые разносят вирус среди сородичей или людей, отметил Комаровский, под большим вопросом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский призывает жителей Украины думать и делать выводы, советуя снять кольца, если есть такая возможность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости