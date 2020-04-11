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Комаровский рассказал, как коронавирус проявляется у домашних животных

Доктор Евгений Комаровский объяснил, может ли коронавирус передаться человеку от домашних питомцев или наоборот

сегодня, 22:03 659
Автор:

• Таисия Ерохина

Комаровский рассказал, как коронавирус проявляется у домашних животных

Ни коты, ни собаки не болеют так называемым человеческим коронавирусом Covid-19 в тяжелой форме. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский на своем канале в Youtube.

По словам Комаровского, у питомцев болеющих коронавирусом хозяев очень редко могут быть такие симптомы инфекции: выделение слюней, чихание, насморк. При этом, это скорее люди инфицируют животных, а не наоборот.

"Вероятность от встреченного на улице кота заполучить Covid-19 все таки не является поводом к тому, что сейчас надо бросаться на всех окружающих котов, - говорит Комаровский. - Если у вас в доме есть кот, общайтесь, ради бога, никто из вас друг другу не угрожает".

Доктор добавил, что известно о "буквально 5-6 случаях" заболеваний у питомцев, поэтому в эпидемиологии коронавируса домашние животные значительной угрозы не представляют. А вероятность того, что четверолапые разносят вирус среди сородичей или людей, отметил Комаровский, под большим вопросом.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский призывает жителей Украины думать и делать выводы, советуя снять кольца, если есть такая возможность.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xg9XQCQV1bY&feature=emb_logo
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