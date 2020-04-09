Комаровский призвал украинцев снять кольца на момент карантина

Известный украинский педиатр и инфекционист Евгений Комаровский советует не носить кольца в период пандемии. Об этом доктор заявил на своем канале в YouTube.

По мнению Комаровского, под украшениями на пальцах может оставаться грязь и бактерии, вымыть которые практически невозможно. Кроме того, доктор считает, что ношение колец очень затрудняет эффективность мытья рук. Врач призывает думать и делать выводы, советуя все же снять кольца, если есть такая возможность.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов. Тем временем 45 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

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