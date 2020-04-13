Пасхальная корзина: в Минэкономики рассказали, что будет с ценами на продукты

Пасхальная корзина накануне праздника существенно не подорожает. Цены на продукты должны остаться на прежнем уровне, заявил в эфире одного с украинских телеканалов министр экономразвития Игорь Петрашко.

Цены на продукты с пасхальной корзине существенно прибавили в цене еще в прошлом месяце, когда в Украине начался карантин. Теперь же объективных причин для резкого скачка нет, считает Петрашко. Три недели подряд цены становились все выше, но затем рост остановился и последние 10 дней стоимость продуктов питания остается неизменной.

"Традиционно перед Пасхой некоторые категории продуктов дорожают. Но непредвиденных скачков быть не должно", - говорит министр.

Также не должны прибавить в цене мука и хлебо-булочные изделия, поскольку дефицита пшеницы в Украине сейчас нет.

"На то время, когда будет поступать новый урожай, у нас останется 3 миллиона тонн пшеницы и это в 2 раза больше, чем мы имели в прошлом году. Это гарантирует Украине продовольственную безопасность", - заверил чиновник.

Чтобы украинцы не увидели перед Пасхой существенного подорожания, скажем, на муку, яйца, мясо и молочные продукты, Министерство экономразвития ежедневно мониторит рынок и ведет переговоры с поставщиками и продовольственными сетями.

Ранее в Институте аграрной политике посчитали, сколько в среднем будет стоить пасхальная корзина в Украине в 2020 году.

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