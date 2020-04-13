В Одессу приплыли дельфины

Сегодня жители Одессы возле причала морского порта заметили дельфинов. Видео с дельфинами опубликовано на канале "Одесский Перископчик" в YouTube.



На видео можно заметить трех дельфинов, которые плавали, игрались и охотились за рыбой. Несмотря на то, что на берегу были люди, дельфины продолжали плавать рядом с причалом.

Пользователи соцсетей отмечают, что дельфины вернулись в Одессу именно в то время, когда не ходят корабли в связи с пандемией коронавируса.





Ранее "Комментарии" писали, что в Одесской области разгорелся скандал с участием правоохранителей. Как сообщил местный активист Демьян Ганул, правоохранители устроили охоту на краснокнижную птицу – беркута, которого называют золотым орлом. Фото с мертвой птицей и людьми в камуфляже одессит выложил на своей странице в Facebook.

Также мы писали, что утром 9 апреля в Одессе обрушился жилой дом - памятник архитектуры 19 века по ул. Канатная, 5. Обвалились все три этажа жилого дома, где проводили строительные работы, и разрушена крыша. Избежать жертв удалось лишь по счастливой случайности: рабочие как раз устроили перекур, а прохожие отскочили за секунды до масштабного обрушения.

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