ВОЗ заявляет о риске повторного заражения коронавирусом, а Сандерс встал на сторону Байдена: новости, которые вы могли пропустить

Рецидив коронавируса

Победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова. Как именно и благодаря чему происходит процесс выработки антител от коронавируса ученые пока не понимают. Однако исследователи из Шанхая подтвердили - у одних пациентов антитела не производятся вообще, тогда как у других их уровень очень высок.





Поддержка Байдена

Объединиться в борьбе против Дональда Трампа решили Джо Байден и Берни Сандерс. До недавнего времени оба были кандидатами на пост президента США от демократической партии. Но после праймериз Сандерс решил сойти с дистанции. Он снял свою кандидатуру и вот теперь официально заявил, что будет поддерживать своего бывшего конкурента Джо Байдена. Американцев призвал не голосовать за нынешнего президента Дональда Трампа, а поддержать кандидата-демократа. Трампа назвал "опаснейшим президентом в истории США". Выборы президента в США, напомним, должны состояться в ноябре этого года.





Жертвы торнадо

Жертв торнадо на юге США стало больше. По состоянию на утро вторника, 14 апреля, их уже 26. Эти данные приводит телеканал ABC. Торнадо разрушил жилища в штатах Арканзас, Миссисипи, Южная Каролина и Джорджия. Сильнее всего стихия ударила по Миссисипи. Там погибло 11 человек. В Южной Каролине их 8. В Джорджии - 6. Еще одна жертва торнадо - в Арканзасе. Смерчи срывали крыши и рушили стены, как игрушечные. Уничтожены сотни домов. Вместе с торнадо на юг США обрушились ливни с градом. Без электрики остались 800 тысяч человек в нескольких штатах.





Американский эсминец в Черном море

В воды Черного моря вошел ракетный эсминец США. Корабль ВМС проплыл через Босфор. Об этом говорят данные системы слежение за движением кораблей AIS. В дальнейшем эсминец будет патрулировать воды Черного моря и помогать странам-партнерам поддерживать безопасность в регионе. Об этом ранее рассказали представители 6-го оперативного флота Соединенных Штатов.





Ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине во вторник, 14 апреля, стоит ожидать снега.

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